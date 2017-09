"O sa vedeti cine e al treilea!" Fotbalistul cu care Dinamo vrea sa incheie campania de achizitii are 30 de ani si joaca in LIGA A TREIA

Dinamo a reusit sa ii ia pe Jeremy Bokila si Constantin Nica, dar nu a pus punct campaniei de transferuri. Adrian Mutu, directorul general al formatiei alb-rosii, a anuntat ca la Dinamo ar mai putea sosi un jucator. "Daca vine saptamana viitoare, bine. Daca nu, lucrurile sunt incheiate".

"O sa vedeti care va fi si al treilea. Deocamdata, e bine ca au venit Bokila si Nica", a spus Mutu la prezentarea celor doi.

Pe langa Jeremy Bokila si Constantin Nica, adusi de la Akhisar Belediyespor, respectiv Atalanta, Dinamo negociaza si un un portughez din liga a treia spaniola.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca dinamovistii sunt interesati de portughezul David Caiado, de la formatia de liga a treia Ponferradina, din Spania.

Caiado are 30 de ani si a bifat 30 de meciuri in sezonul trecut. Acesta evolueaza pe postul de aripa si mai are contract cu actuala formatie pana in 2019. Totusi, el are o cota de piata destul de scazuta.

Caiado a mai jucat in estul Europei la Zaglebie Lubin, Olympiakos Nicosia, Beroe Stara Zagora, Tavriya Simferopol si Metalist Kharkov. El a mai trecut si pe la Sporting, Estoril ori Vitoria Guimaraes.