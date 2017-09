"O sa spuneti ca sunt nebun, dar Coman e peste Mbappe!" Becali, convins ca a dat lovitura! Cum l-a inspirat PSG

Gigi Becali a urmarit PSG - Bayern cu sufletul la gura si a anuntat ca vrea si el sa ajunga intre bogatii Europei. Lugano - Steaua, ora 20:00, la ProTV!

Steaua nu s-a calificat in grupele Champions League, acolo unde putea sa dea peste fortele Europei. Becali crede ca Florinel Coman poate sa ajunga mai bun decat Mbappe, jucator ajuns la PSG pentru 180 de milioane de euro.

Patronul Stelei a fost impresionat de imbratisarea dintre Cavani si Neymar.



"La ce am vazut aseara la Bayern cu Paris, asta ma intereseaza pe mine. Suntem la ani lumina, dar eu o sa incep sa ma apropii cu Man si Florinel Coman, o sa vedem acolo in centru cine o sa fie.

E mare diferenta, o sa spuneti ca am innebunit, dar daca ne ocupam de Coman, are ceva in plus fata de Mbappe. Nu se compara la ora asta, dar nativ are ceva in plus. Are driblingul in plus. E mai sarpe decat Mbappe la dribling.

Cand e vorba de multi bani se rezolva. Aseara m-au luat fiorii cand a marcat Cavani nu s-a dus sa-l imbratiseze. Dar Cavani cand a marcat Neymar l-a imbratisat. Cred eu ca toata lumea a intervenit, echipa si apoi cedeaza de obicei cel care este mai putin valoros, Cavani nu se compara cu Neymar, Cavani e obligat sa cedeze. Din toate discutiile intelege ca trebuie sa cedeze. Cred ca la Cavani a contribuit si dragostea.

Se tot vorbeste de fairplay financiar, sa lase fotbalul liber sa se investeasca. Se intampla lucruri frumoase care ii impresioneaza pe oameni. Daca nu venea Neymar, nu e era cearta cu Cavani si daca nu era cearta, nu era impacarea", a spus Becali la ProX.