"O sa le dau tuturor peste nas! Chiar nu inteleg de ce sunt criticat!" Ce spune cel mai contestat titular al lui Dica

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

Gabi Enache a inceput sezonul titular in echipa lui Nicolae Dica, jucand in primele meciuri ca fundas dreapta, evolutiile fiind foarte bune, mai ales in partida de la Timisoara. Dica l-a avansat in returul de la Plzen in linia de mijloc.

"Am tot auzit comentarii din tribune, unii se uitau la alt meci si comentau cu totul altceva. Am avut un dialog cu fanii, am uitat tot, nu mai conteaza nimic acum. Le-am demonstrat la Plzen ca suntem o echipa buna si ca nu trebuie sa se vorbeasca urat de noi.



Chiar nu inteleg de ce sunt atat de criticat, m-am intrebat de foarte multe ori. Chiar daca nu sunt fundas de meserie, echipa a mers foarte bine, ne-am calificat, Enache n-a gresit cu nimic, dar Enache e criticat intotdeauna. O sa le dau tuturor peste nas cu evolutiile mele si sper sa ajungem cat mai sus" a declarat Gabi Enache pentru Dolce Sport.