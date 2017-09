"O sa-i explic eu lu' domnu' Alibec". Gigi Becali reactioneaza dupa discutiile din vestiarul Stelei si anunta ca a primit oferta de 10 milioane euro

Gigi Becali, patronul FCSB, se implica din nou la echipa. Acesta spune ca e pregatit sa mearga din nou in cantonamentul formatiei ros-albastre pentru a discuta cu Denis Alibec.

Becali spune ca Nicolae Dica are autoritate la echipa si infirma faptul ca a discutat cu vreun fotbalist in particular, fara cunostinta antrenorului.

Mai mult, patronul FCSB anunta ca va merge in cantonament pentru a-i transmite un mesaj lui Denis Alibec.

Acesta a confirmat si faptul ca a acceptat o oferta de 10 milioane de euro in ultima zi de mercato pentru Alibec, dar transferul a picat pentru ca nu putea fi inregistrat pana la termenul limita.

"O sa ii explic domnului Alibec care e situatia. Nu vreau sa fac scandal, nu imi bat joc de 10 milioane pe care pot sa ii iau pe el. Dar pentru ca face 10 milioane nu face pe aici ce facea pe la Astra. Il las sa te antrenezi in curtea scolii si nu mai vezi fotbal 4 ani. Iei salariu si stai pe batatura.

Singura problema e ca Alibec nu vrea sa scada sub 92 de kile. Nu putem sa il obligam, el e profesionist, am zis sa le dea ciocolata si bomboane, care vrea sa fie fotbalist le arunca la cos, cine nu, le mananca. Trebuie sa inteleaga ca am avut oferta pe el, 8 milioane, apoi 10 milioane, am acceptat, dar nu se mai putea face transferul. Impresarul a stat 6 ore la birou. Am zis ca gata, luam banii, dar deodata a cazut. Am avut oferta din Franta, 7 milioane banii jos, nu m-a interesat, era cu 2 zile inainte de perioada de transferuri", a spus Gigi Becali la Digisport.