O noua vizita in cantonamentul Stelei! Becali merge la jucatori inaintea partidei cu Gaz Metan. Cine face cinste :)

Gigi Becali i-a cinstit pe jucatorii sai cu vin inaintea partidei cu Plzen.

Dupa o perioada tensionata, Becali a decis sa marga in cantonament, acolo unde i-a cinstit pe jucatori cu vin. Acum Budescu trebuie sa faca cinste, dupa dubla cu Plzen din Europa League. Becali le-a purtat noroc stelistilor cu Plzen, acum spera sa le tina noroc si cu Gaz Metan in campionat, acolo unde Steaua are mare nevoie de victorie. Alibec si Teixeira nu vor juca.



"Cand doreste, poate sa vina oricand la echipa. E bine primit, e patronul echipei si ne face placere sa vina langa echipa. Din ce am vorbit cu dansul, s-ar putea sa vina si-n aceasta seara in cantonament" , a declarat Nicolae Dica.



"Budescu o sa faca saptamana viitoare cinste. O sa-l punem sa faca dupa meciul cu Medias, pentru ca a avut o evolutie buna. Am sa-i dau o sarcina si stie el foarte bine despre ce e vorba. Nu vas spun voua. si grupul stie, si Budi stie. Nu sunt obiective fotbalistice", a declarat Dica.