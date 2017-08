Francezul crescut de Metz a semnat pe 3 sezoane cu CFR!

Mijlocasul francez Bryan Nouvier si-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru inca trei sezoane, a anuntat, vineri, site-ul oficial al echipei ardelene.

Nascut in Franta, la Metz, Nouvier a venit la CFR Cluj in august 2015 si a reusit cinci goluri si noua pase decisive, in 77 de partide.

Bryan Nouvier, in varsta de 22 de ani, este un produs al clubului FC Metz, la care a jucat doar pentru echipa a doua.