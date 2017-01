O noua oferta primita de Budescu. Sumudica se lupta din greu pentru a-l convinge sa ramana: "E razboiul meu"

Marius Sumudica se lupta din greu pentru a-l convinge pe Budescu sa aleaga Astra. Antrenorul a dezvaluit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, ca fotbalistul a mai primit in aceasta saptamana o oferta din Golf.

Marius Sumudica l-a pierdut pe Alibec in aceasta iarna, dar e dispus sa faca tot posibilul pentru a-l convinge pe Budescu sa decline oferta Stelei si sa ramana la Astra.

Sumudica spune ca Budescu are oferta mai avantajoase financiar si ca a primit chiar in aceasta saptamana una noua din zona Golfului Persic. Cu toate acestea, Astra are un atuu: acela al faptului ca este mai aproape de sufletul lui Budescu.

Pentru Sumudica, aceasta iarna reprezinta o noua perioada in care este nevoit sa se lupte cu Steaua: "Sa-l tinem departe de Steaua este razboiul meu si al lui Dani Coman".

"Eu am vorbit aseara cu Budi si incerc sa-l conving. Nu-i usor, pentru ca are foarte multe oferte. I-a sosit inca o oferta din Golf, foarte buna financiar. In plus, o are si pe cea de la Steaua Rosie Belgrad. Chiar daca exista atentionari privind Serbia, cum ca nu s-ar plati banii la timp, nu e chiar asa o problema acolo.

Budescu face parte din puzzle-ul asta care e Astra. E foarte greu sa-l inlocuim. E foarte greu sa inlocuiesti nu doar un fotbalist ca el, insa si un lider. El este un pilon important in cadrul formatiei si orice investitie am face, exista un risc ca respectivul fotbalist care vine sa nu se ridice la nivelul asteptarilor. Noi stim ce poate Budescu si am putea sa facem un sacrificiu.

Sarbii ii propun un contract senzational si i-ar da mare parte din bani la semnatura.

Insa important este sa ai un mediu propice, sa ai un colectiv ok si alte astfel de lucruri. Aceste lucruri primeaza, nu doar criteriul financiar.

Chiar daca Astra l-ar plati cu putin sub ce ii ofera alte echipe, el isi doreste, din cate il stim eu, sa ramana alaturi de noi.

Sa-l tinem departe de Steaua este razboiul meu si al lui Dani Coman. Trebuie sa castigam si lupta asta, sa-l convingem pe Budescu sa ramana cu noi", a spus Sumudica.

Dani Coman, presedintele Astrei, a vorbit si el la Sport.ro despre modul in care sefii campioanei incearca sa-l convinga pe Budescu sa ramana.

"Din punct de vedere financiar, Budescu are oferte mult mai bune decat ii putem oferi noi. Mizam pe faptul ca el la Astra s-a simtit cel mai bine. El ne-a ajutat foarte mult, dar si Astra l-a ajutat in egala masura. Impreuna cu Budescu am castigat trofee.

Nu stiu daca va ramane, dar imi doresc mult asta. Noi i-am facut o oferta si asteptam sa vedem. Nu ne putem lupta cu Steaua sau cu Steaua Rosie Belgrad", a spus si Dani Coman.