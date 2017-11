O noua lovitura pentru CFR! Liderul Ligii I negociaza cu un jucator important de la revelatia Ligii I

CFR Cluj incepe campania de achizitii din iarna!

CFR negociaza cu Botosani pentru Mihai Bordeianu, mijlocas central cu evolutii constante in acest sezon la FC Botosani.

Gazeta Sporturilor scrie ca CFR ofera 200.000 de euro, iar cei de la Botosani sunt gata sa accepte deoarece contractul mijlocasul expira in 2019. El a jucat in ultimele doua sezoane si jumatate la Botosani, iar sefii clubului considera ca si-a facut deja datoria fata de club.

Bordeianu mai are si o oferta din Kazahstan, insa este tentat de oferta de la CFR Cluj, care ocupa primul loc in Liga I in acest moment.

Bordeianu a jucat 15 partide in acest sezon pentru FC Botosani. 300.000 de euro e cota jucatorului pe transfermarkt.de.