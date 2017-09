O noua intepatura a lui Duckadam: "FCSB are sanse mai mari de a merge in primavara europeana decat are Steaua sa promoveze"

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Presedintele de onoare al gruparii FCSB, Helmuth Duckadam, considera ca echipa pregatita de Nicolae Dica are sanse mai mari sa se califice in primavara europeana decat are Steaua Bucuresti sa promoveze in Liga a III-a.

„Cred ca FCSB are sanse mai mari de a merge in primavara europeana decat are Steaua sa promoveze. Eu ii doresc succes lui Marius Lacatus, e prietenul meu, sper sa reuseasca promovarea, dar cred ca ii va fi mult mai greu. Am vazut Rapidul, nu stiu ce echipa vor alinia cei de la echipa Dinamo a lui Badea. Va fi mai greu pentru ca trebuie sa castigi campionatul si apoi mai ai inca in meci de baraj. Deci cred ca mai repede FCSB-ul se califica in primavara europeana, decat sa promoveze Steaua in Divizia C. Eu ii tin pumnii lui Marius Lacatus”, a spus Duckadam.

Oficialul FCSB crede ca Dica va avea de luat o decizie dificila in ceea ce priveste lotul pe care il va comunica la UEFA pentru a participa in grupele Ligii Europa: „Lista pentru UEFA o va face antrenorul si nu cred ca va da chix. Desi va fi foarte greu sa faci lista pentru ca avem un lot foarte numeros si va fi foarte greu sa lasi pe unul sau altul in afara acestei liste”.

Sursa: News.ro