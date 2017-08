O noua forta in Liga 1? Echipa care vrea sa-i faca in curand concurenta Stelei: "Am vorbit cu patronul, probabil e entuziasmat de rezultate!"

UEFA CHAMPIONS LEAGUE: Dubla dintre Steaua si Sporting e la ProTV, pe 15 si 23 august!

Astra Giurgiu a inceput peste asteptari sezonul dupa o vara cu multe schimbari - echipa lui Edi Iordanescu are 10 puncte dupa 5 etape si se afla pe locul 4 in clasament. Iordanescu Jr spune ca Astra ar putea reveni in prim-planul Ligii 1 in curand, patronul Ioan Niculae fiind dispus sa investeasca din nou in echipa care castiga titlul in urma cu 2 ani.

"Mi-as dori macar un jucator nou, un jucator de creatie, un mijlocas care sa-si aduca aportul pe faza ofensiva. Nu e usor de gasit mai ales in conditiile in care cautam sa fie liber de contract. Totusi am vorbit cu patronul si il simt din ce in ce mai aproape de noi.



Dupa ultimul meci de campionat am stat de vorba 2 ore, simt ca s-a reaprins o scanteie pentru el, a inceput sa vorbeasca si despre transferuri cu bani in viitorul apropiat. Probabil e entuziasmat cand vede ca punem suflet, cat muncim, si rezultatele cred ca il motiveaza. Eu mi-as dori sa ramanem echilibrati si sa facem un proces de scouting atent" a spus Edi Iordanescu astazi.