O noua echipa din Spania, pe urmele lui Ganea de la Viitorul! Cine e favorita sa-l ia din Romania

Cristi Ganea are doua echipe din Spania pe urmele sale, iar Cosmin Contra i-a pus o vorba buna.

Ganea a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori de la Viitorul, iar Hagi a anuntat ca se va desparti de cativa jucatori, asa cum o face in fiecare perioada de transferuri. Interesul lui Bilbao este real, iar jucatorul poate ajunge in aceasta iarna in Tara Bascilor. Se spunea ca Ganea nu are ce sa caute la Bilbao, echipa care promoveaza doar jucatori basci in echipa. Contra spune ca bunicii lui Ganea sunt basci, asfel ca jucatorul nu are o problema. Si Getafe l-a intrebat pe Contra de Ganea.



"Cred in transferul lui Cristi Ganea la Athletic Bilbao. De fapt, nu doar de la Bilbao m-au sunat, ci mai multa lume din Spania si am fost intrebat de el. De ce cred in transfer? Pentru ca Ganea e basc, bunicii lui sunt de acolo, plus ca el a jucat ani buni la echipa a doua a lui Bilbao si atunci a tot fost monitorizat.

Dar, mai este si o alta echipa, Getafe, care s-a interesat de Ganea. Cei de la Getafe au intrat pe fir dupa ce au aflat de miscarile de la Bilbao”, a spus Contra la Digi.

”Athletic Bilbao i se potriveste foarte bine lui Ganea, pentru ca din punct de vedere tehnic, Cristi este extraordinar. Aduce un plus pe atac, stie jocul. Eu nu i-am mintit pe cei de acolo. Le-am spus ca este un fotbalist de mare viitor, ca face, cum spuneam, faza de atac foarte bine, dar ca mai trebuie sa-si imbunatateasca faza defensiva”, a completat ”Gurita”.