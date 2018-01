O noua declaratie MEMORABILA a lui Ionita: "Patru zile n-am dormit!" Primul mesaj dupa transferul la CFR

Alex Ionita e fericit ca a scapat de cosmarul de la Astra.

Rapidist convins, Ionita e fericit pentru ca va juca din nou in culorile visinii. Mijlocasul spune ca n-a dormit 4 zile de suparare dupa ce a fost vandut de Rapid la Astra. Acum spera sa castige titlul cu echipa din Cluj.

"Ma bucur ca am ajuns la CFR. Era dorinta mea de cand am auzit ca sunt interesati de mine. Imi pare rau ca a trebuit sa se numeasca `telenovela` acest transfer.

Am trait clipe frumoase la Astra. Puteam sa ne despartim mult mai frumos. Am facut un pas inainte. Am ajuns la echipa de pe primul loc. Doresc sa repet cel putin performantele avute cu Astra. Colegii m-au primit foarte bine, nu ma asteptam.

Am ramas impresionat. Prima data cand m-am transferat de la Rapid la Astra, patru zile nu am dormit. Acum ma simt de parca as fi aici de ceva timp", a spus Ionita la Digi.

Ionita a fost aplaudat de noii colegi de la CFR in cantonamentul din Spania.