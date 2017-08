O noua aroganta a lui MM la adresa dinamovistilor: "Coregrafii sa fie atenti!" Mesaj dupa venirea lui Golofca

MM Stoica continua seria de ironii la adresa lui Dinamo.

Steaua l-a transferat azi pe Catalin Golofca, autorul golului victoriei reusite de Botosani in acest sezon pe terenul lui Dinamo.



"Coregrafii sa fie atenti la faza asta. Vor vedea ceva asemanator in derby. Bine ai venit, Catalin Golofca!", a postat MM pe Facebook, alaturi de imaginile reusitei lui Golofca de pe National Arena.



"Nu mai tin cu Dinamo, acum sunt stelist. Am dat probe la Dinamo 2 dupa ce am terminat junioratul si nu m-au primit. Am plecat plangand de acolo", a spus Golofca dupa ce a semnat cu Steaua pe 4 ani.