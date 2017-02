O LEGENDA a Stelei se revolta: "Ce facem cu Steaua? Alta intrebare! Daca Steaua moare, murim si noi"

A trait cea mai frumoasa perioada din istoria Stelei ca jucator, iar acum e obligat sa asiste la posibila disparitie a unui brand urias din fotbalul romanesc.

Gabi Balint a postat un mesaj special pe contul sau de Facebook, in saptamana in care Becali a anuntat ca a schimbat numele echipei in FCSB.

"Ce facem cu Steaua? E intrebarea pe care o aud de cate ori ma intalnesc cu cineva pe strada caruia ii pasa. Si multora le pasa. Oamenii ma intreaba si asteapta raspunsul."

"Mie imi vine sa plec cat mai departe, sa fug de ei, sa le raspund cu cliseul deja cunoscut: 'Alta intrebare!', dar drumul ma duce in trecut si tot peste ei dau. Ii vad veseli, sarind de pe scaune in tribune la fiecare gol marcat, iesind pe strazi fericiti cantandu-si bucuria cu mandrie."

"Mandria de a fi stelisti. Ce frumos si simplu era pe vremuri... Acum, ne-am impartit cu totii. Suporteri si fosti jucatori. Unii sunt cu Steaua altii sunt cu Steaua, dar cati sunt cu Steaua si cati sunt cu sunt Steaua, nu stim. V-am bulversat? E nevoie de matematica? Nu. E nevoie de ceea ce simtim in suflet. Nu lasati Steaua sa moara ca murim si noi, cei care am facut istorie!", a scris Balint pe Facebook.