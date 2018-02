O intalnire cu George Copos pe partie! Ce spune despre intoarcerea la Rapid

Citeste articolul complet pe caramavrov.ro

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

L-am surprins astazi pe George Copos (65 de ani) la Poiana Brasov (vezi foto exclusiv), la FIS Children Trophy (23-24 februarie), un concurs international de schi pentru copii care se desfasoara din acest an si pana in 2022 in Romania.

Fostul patron al Rapidului a participat la Festivitatea de premiere, unde a aplaudat-o si a ovationat-o pe nepoata sa, Petra Copos (16 ani), care a luat startul in cursa de slalom urias, categoria U16, si care a obtinut locul 5 dupa doua manse la slalom si locul 7 la slalom urias. Au mai participat 19 sportive din Austria, Bulgaria, Romania, Turcia, Grecia, Georgia si Serbia.

La finalul festivitatii, l-am abordat pe Copos, care a raspuns jovial pana la un punct.

Citeste continuarea pe caramavrov.ro