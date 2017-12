Dau afara 15 jucatori si sunt aproape de primul transfer: un atacant de 36 de ani!

Vor sa scape de retrogradare si au de gand sa ia masuri radicale!

Juventus Bucuresti are de gand sa dea afara nu mai putin de 15 jucatori in urmatoarea saptamana. Antrenorii Baciu si Lincar, cei care i-au luat locul lui Marin Barbu, au transmis conducerii lista de fotbalisti pe care si-i doresc la club pentru misiunea imposibila a returului. Juventus are doar 9 puncte in cele 22 de meciuri jucate pana acum in Liga 1.



Conform Telekom Sport, printre jucatorii care vor fi pastrati se numara portarii Stoian si Draghia, brazilianul Wallace, Florin Stefan si Ciprian Petre. Prima tinta a noului staff: Marian Constantinescu. Fostul golgeter al Brasovului, ultima data la Clinceni, in B, tocmai a devenit liber de contract dupa ce echipa din Ilfov a anuntat ca nu mai poate sa-l plateasca.

Marian Constantinescu a fost unul dintre golgeterii sezonului in liga secunda. Are 8 goluri in 15 meciuri.