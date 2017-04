Numele ales de Becali pentru Steaua a fost refuzat de tribunal. Cum a vrut sa numeasca echipa inainte de FCSB

Steaua s-a impus in derby cu 3-1.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

"Am avut si eu o seara fericita, o noapte fericita, o dimineata fericita. Eu cred ca Tanase va fi cat de curand la echipa nationala.", a spus patronul Stelei dupa victoria din derby in fata lui Dinamo.

Becali a vorbit si despre schimbarea numelui, spunand ca fanii au demonstrat ca FCSB este Steaua venind in numar mare la meciul cu marea rivala. Patronul Stelei a spus dezvaluit ca a vrut sa schimbe numele echipei in FC Star, insa nu a fost lasat de catre judecatoare cazului brandului Stelei sa faca acesta alegere"

"Am vrut sa pun Star Bucuresti si cica inseamna tot Steaua, am vrut sa pun soarele, cica e tot stea, nu am voie. Am vrut sa ii zic, bine domne, puneti ce nume vreti voi daca aia nu pot si aia nu pot. Alegeti voi numele si gata", a spus Gigi Becali la Sport.ro.