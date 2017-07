"Numai Steaua se califica! O sa vedeti voi ruta campioanelor la Viitorul!" Aroganta lui Becali dupa verdictul de la TAS

Becali e sigur ca va da lovitura cu banii de la UEFA. Pe langa milioanele care vin din transferuri, patronul Stelei e convins ca va da lovitura si in Europa.

Restantele de la Al Sadd si Anderlecht pentru transferurile lui Hamroun, Chipciu si Stanciu ii aduc lui Becali aproape 10 milioane de euro. Patronul Stelei asteapta inca pe atat de la UEFA. Becali spune ca Steaua e singura echipa din Romania care va intra in grupele cupelor europene in acest sezon datorita statutului de cap de serie.

"Numai steaua se va califica dintre toate, asa cred. Nu ca suntem noi mari smecheri, dar noi suntem capi de serie. Fiind cap de serie, ai culoar! Te spulbera acum echipele astea din Europa daca nu esti cap de serie. Ruta campioanelor? Sa vezi ruta campioanelor! Toate echipele din Romania sunt foarte periculoase in acest sezon pentru locul 2 in campionat, se vor bate cap in cap pentru locul 2!", a spus Becali.