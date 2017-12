"Numai eu stiu prin ce-am trecut inaintea meciului!" Dica, la pamant dupa victoria cu Botosani. Prima reactie

Botosani 0-3 Steaua | Dica e suparat chiar si dupa 3-0 cu Botosani.



Presiunea dinaintea meciului l-a ajuns. Dica e suparat din cauza declaratiilor date de adversari si spune ca victoria Stelei nu trebuie pusa la indoiala in niciun fel. Antrenorul Stelei cere un adverar tare in primavara Europa League.

"Ne asteptam sa avem un meci foarte greu. Am facut un joc foarte bun, am avut agresivitate, atitudine, am dat 3 goluri, am mai avut ocazii... Ma bucur ca Nedelcu a intrat foarte bine in locul lui Balasa. E important ca am castigat jocul. Nu vreau sa intru in polemica, numai eu stiu cat de greu mi-a fost inainte de acest joc si ce presiune a fost. Junior Morais, dupa meciul cu Lugano, a simtit ceva probleme. La fel si Budescu.

A facut un RMN, are probleme la genunchi. E o problema mai veche, nu e ceva usor. Am fost fara 6-7 jucatori, dar cei care au facut deplasarea au avut o atitudine buna si au facut un joc foarte bun. Nu cred ca mai putem recupera pe nimeni pana la meciul cu Viitorul. Suntem relaxati inainte de tragerea la sorti din Europa League. Chiar daca nu am avut rezultatul pe care ni-l doream cu Lugano, ar trebui sa fim putin bucurosi ca am reusit sa ne calificam. Imi doresc un adversar puternic", a spus Dica la Digisport.