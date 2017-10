Dica il vrea pe Gnohere golgheter: "A inteles ca trebuie sa se puna in slujba echipei!" Ce le-a transmis jucatorilor la pauza

Steaua a castigat cu ACS Poli Timisoara, scor 7-0. E cea mai mare victorie obtinuta de ros-albastri din 2004 atunci cand au invins tot Timisoara, cu 8-1.

Dica s-a declarat multumit de evolutia fotbalistilor sai cu atat mai mult cu cat le-a transmis la pauza ca vrea sa vada mai multe goluri. Dica a precizat ca isi doreste ca meciul cu Craiova sa se dispute pe noul stadion al oltenilor.

"Baietii au facut un meci bun. Ma bucur ca am reusit sa marcam atatea goluri. Era o sansa pentru noi sa ajungem la un punct de CFR Cluj. La pauza le-am transmis ca mai trebuie sa marcam cel putin 2 goluri pentru a deveni cea mai buna echipa din campionat la capitolul ofensiv. Si sa nu primim, pentru a avea cea mai buna defensiva. Ma bucur pentru jucatorii care au evoluat mai putin pentru ca au inteles ca atunci cand li se da sansa trebuie sa joace foarte bine. Ne asteapta un meci greu cu Craiova. Mi-as dori sa jucam la Craiova pentru ca au construit un stadion foarte frumos, iar suporterii stiu sa faca o atmosfera placuta", a declarat Dica la finalul partidei.

Daca Golofca a fost iertat, Denis Alibec nu a revenit inca in lotul Stelei. Dica nu a dorit sa comenteze situatia atacantului, insa a precizat ca isi doreste ca Gnohere sa devina golghterul campionatului deoarece "a inteles ca trebuie sa se puna in slujba echipei".



"Nu mai vreau sa vorbesc de Denis Alibec. Depinde de el daca a inteles. Mi-as dori ca Gnohere sa devina golghterul campionatului. A inteles ca daca te pui in slujba echipei, rezultatele vin", a mai afirmat Dica.