"Nu voia sa se incalzeasca, facea doar ce voia el!" Ce i-a facut Alibec antrenorului

Denis Alibec i-a facut mari probleme lui Dorinel Munteanu in perioada in care cei doi au lucrat impreuna la Astra.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Munteanu spune ca actualul fotbalist al Stelei ii dadea batai de cap la antrenamente, asa ca a fost obligat sa renunte la el. A fost convins sa-l reprimeasca in lot doar dupa ce i s-au accidentat mai multi jucatori importanti.

"Cand eram la Astra, am avut probleme cu Alibec. Eu nu sunt genul de antrenor care sa dea libertate jucatorilor. Nu accept un asemenea comportament. Daca de antrenezi, joci. Daca nu, nu! Alibec n-a vrut sa se incalzeasca, facea ce voia el. Eu l-am trimis la presedinte, sa discute cu el. Am avut apoi o criza mare in lot si am fost nevoit sa-l reprimesc", a spus Munteanu la Telekom Sport.

Dorinel Munteanu a pregatit-o pe pe Astra in 2015, timp de doua luni. N-a fost ajutat de rezultate, asa ca patronul Niculae l-a demis pentru a-l aduce pe Marius Sumudica.