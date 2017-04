"Nu-ti poti dori primele doua locuri, daca nu stii sa gestionezi un avantaj". Contra, dezamagit dupa ce Dinamo a ratat sansa de a se apropia de Steaua

CSU Craiova 2-2 Dinamo | Oltenii au egalat la ultima faza a meciului si au blocat-o pe Dinamo din drumul catre primele doua locuri. "Cainii" rateaza sansa de a se apropia la doua puncte de Steaua.

"Ce sa-mi mai explic, nu-mi explic. Ne-au egalat dupa o greseala in lant si asa s-a scris istoria meciului. Ne-a lipsit putina experienta, nu am stiut sa jucam departe de poarta in final. Dar eu sunt multumit de baieti, de cum s-au luptat cu o echipa foarte agresiva din toate punctele de vedere. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor.

E pacat de munca lor, ca nu au putut gestiona mai bine avantajul pe final.

Nu m-am certat cu nimeni la final, au fost doar niste discutii legate de ce s-a intamplat la gol si de ceea ce a facut Zlatinski.

Nistor isi face treaba si speram la mai mult de la el.

Era o ocazie buna sa ne apropiem si de Steaua, dar daca nu poti gestiona un avantaj cu doua minute inainte de final, e greu sa te apropii de primele doua locuri", a spus Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, dupa CSU Craiova 2-2 Dinamo.