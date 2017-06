"Nu suntem chiar linistiti, discutam transferuri". Mutu anunta sosiri la Dinamo: pe ce post va fi prima mutare. Anuntul in privinta lui Nemec

Adrian Mutu, managerul lui Dinamo, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre situatia de la Dinamo. Acesta a anuntat ca formatia alb-rosie urmeaza sa perfecteze si ea transferuri. Dinamo este in prezent singura formatie din Liga I care nu a bifat nicio achizitie.

Mutu spune ca Dinamo cauta in primul rand un fundas central.

"Nu suntem linistiti, din contra. Lucram! Insa nu iesim in ziare, vrem sa anuntam transferurile doar atunci cand se oficializeaza. Vrem sa fim discreti in ceea ce priveste munca noastra.

Dinamo se va intari, o sa vedeti. Cosmin nu este nelinistit din aceasta privinta. Eu tin legatura cu el, vorbim zilnic, imi spune unde sunt probleme si pe ce posturi trebuie sa aducem intariri.

Trebuie sa aducem 2-3, maxim 4 jucatori imporanti pentru a rezolva problemele.

Politica noastra a fost aceea a securizarii echipei si a reinnoirii contractelor unor jucatori care au dat randament. Acum trebuie sa completam pentru a aduce un plus de valoare.

Ne-am fi dorit cu totii sa aducem repede jucatori, dar fotbalistii importanti pe care noi ii avem in vizor sunt inca in vacanta.

Vrem sa aducem un jucator in aparare, in locul lui Dielna. Deci ne trebuie un fundas central.



Ne dorim sa aducem niste jucatori de afara. E intr-adevar greu sa concurezi cu Becali si cu salariile pe care le ofera", a spus Adrian Mutu, managerul lui Dinamo, la Sport.ro

Mutu spune ca Adam Nemec nu este de vanzare si nu va pleca pana in preliminarii. Ulterior meciurilor de calificare, situatia se poate schimba insa.

"Nemec nu pleaca, noi nu vrem sa-l vindem. Si nu il vom vinde cu siguranta pana in preliminarii, vrem sa jucam cu el, pentru ca e cel mai important om al nostru acolo.

Sper ca noi sa continuam pe linia pe care am fost in finalul sezonului trecut", a mai spus Mutu.