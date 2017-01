"Nu stiam ca pleaca acolo!" Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce Budescu a parasit azi Romania

Budescu a parasit astazi Romania. Oficial, inca nu a semnat cu nimeni.

Budescu a plecat azi in Cipru, unde se va alatura Astrei, care e deja in cantonament.

Gigi Becali spera sa-l aduca pe Budescu la Steaua, insa sansele par sa se fi diminuat considerabil acum.

"Nu stiam ca pleaca in Cipru. Inseamna ca semneaza cu Astra daca pleaca acolo. Sa fie sanatos. Eu am mai vorbit cu el si a zis ca imi da un raspuns in 2-3 zile."

"Ce sa spun? Sa fie sanatos daca a semnat cu Astra", a declarat finantatorul Stelei pentru Fanatik.