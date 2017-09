"Nu-si da pantalonii JOS cand vrea cineva!" Petrescu, NICIO sansa la nationala! Anunt de ultima ora al CFR-ului

Dan Petrescu n-are acordul CFR-ului sa discute cu Federatia pentru a prelua echipa nationala!

Managerul Bogdan Mara spune ca Burleanu ar fi trebuit sa-l contacteze pe Super Dan vara trecuta, imediat dupa Euro, si nu acum, cand are contract cu CFR.

"Dan are contract ferm cu CFR Cluj, s-a implicat intr-un proiect important, care a fost creionat pentru el. A avut toata vara la dispozitie, a fost liber, acum jumatate de an a fost din nou liber. Si inainte sa vina Daum a fost liber, vara trecuta. Normal ca nu-l vom lasa sa plece. Este sub contract, nu poate pleca atunci cand vrea. Nu putem lasa pe cel mai bun sa plece de la noi. CFR a investit foarte multi bani in acest proiect Dan Petrescu.

Nu vorbesc in numele lui, nu stiu ce gandeste el. Stiuc a Dan isi doreste echipa nationala, dar nu stiu daca-si da pantalonii jos cand vrea cineva. Din punctul de vedere al clubului, nu i-as da drumul. Multi dintre jucatori au fost adusi la dorinta lui Dan Petrescu, totul s-a facut pentru proiectul lui!", a spus Mara la Digisport.

Dupa un sezon in Emirate, Petrescu a preluat-o in aceasta vara pe CFR Cluj. Dupa 8 etape, clujenii sunt primii in liga 1, cu 19 puncte.