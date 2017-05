"Nu semnez prelungirea doar ca am batut-o pe Steaua" Reactia lui Contra dupa ce a venit la 2 puncte de lider

Dinamo 2-1 Steaua.

"O victorie nu ma convinge sa semnez o prelungire de contract, sunt multe lucruri de pus la punct. Acum ma preocupa meciul cu CFR, cum ii recuperez mai bine, o sa fie un meci foarte greu sambata.

Nu am facut un meci extraordinar in aceasta seara, cred ca presiunea a fost mare pe noi. Am jucat putin fotbal, am avut putine ocazii dar ma bucur ca am castigat chiar si asa.

Arbitrajul a fost bun, nu pot sa analizezi prea bine de pe banca, imporant e sa isi faca treaba. Cred ca nu exista dubii la penalty-uri. Am castigat impotriva unei echipe extraordinare cu cei mai buni jucatori din tara.

Sansele la titlu sunt minime, sunt doua echipe care trebuie sa se impiedice si noi sa castigam tot. Ma intereseaza fiecare meci in parte, sa vedem la final unde ne situam, vom fi unde meritam.

Eu nu il privez pe Reghecampf de titlu, eu incerc sa imi castiga meciurile", a spus Contra dupa meci.