Nu se lasa! Mihai Stoica, o noua ironie pentru dinamovisti, dupa ce Mutu le-a batut obrazul ros-albastrilor

In culmea fericirii dupa calificarea in Play Off-ul UEFA Champions League, stelistii continua seria ironiilor la adresa rivalilor. Eliminarea lui Dinamo in fata lui Bilbao a turnat si ea gaz pe focul cu care Mihai stoica scrie mesaje la adresa lor.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

Mihai Stoica nu se lasa! Chiar daca Adrian Mutu, managerul general al lui Dinamo i-a batut obrazul, oficialul stelist a transmis un nou mesaj ironic.

Oficialul ros-albastru a intrat in razboi declarativ cu rivalii.

"Acel moment cand realizeze ca vei auzi iar imnul UEFA Champions League. Altii doar la TV, pregatiti coregrafiile, noi avem treaba, FCSB = Steaua", a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Ironiile stelistilor vin in apropierea momentului in care dinamovistii vor sarbatori un an de la ceea ce a fost numita "una dintre cele mai mari farse din istoria fotbalui". Anul trecut, la meciul Steaua - Manchester City, "cainii" i-au sabotat pe stelisti si au facut pe National Arena o coregrafie cu mesajul "Doar Dinamo Bucuresti", pe care stelistii au ridicat-o fara sa stie.