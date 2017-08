"Nu se gandesc la echipele care joaca in Europa, e un program facut pe genunchi". Stelistii acuza organizarea proasta a campionatului dupa 1-1 cu Iasi

FCSB a remizat aseara, pe teren propriu, cu CSM Iasi, scor 1-1. Pentru echipa lui Dica a fost al patrulea meci jucat in doar 11 zile, iar ros-albastrii vor bifa inca 3 partide in urmatoarele 10 zile.

Programul aglomerat de LPF cu etapa intermediara programata in aceasta saptamana i-a suparat pe stelisti. Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, a vorbit in aceasta dimineata la Sport.ro. Acesta ii acuza pe conducatorii LPF ca "nu se gandesc la echipele care joaca in Europa".

"Erau bune cele trei puncte cu Iasiul, dar asta este. Concentrarea noastra e acum pe grupele UCL.

Nu era cazul pentru aceasta etapa intermediara, dar se pare ca nu se ia in calcul faptul ca echipele romanesti se lupta pentru Europa.

S-a facut un program pe genunchi, nu a fost gandit deloc. Aceasta etapa putea fi programata in alta perioada. Dar asta este...

De-aia sunt si rezultatele care sunt, trebuie sa schimbam echipa, sa avem grija ca jucatorii sa nu se accidenteze. Sunt multe lucruri de gestionat pentru antrenor", a spus Duckadam la Sport.ro