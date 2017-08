"Nu s-a retras Sanmartean?!" Contra a vorbit pentru prima oara despre varianta Sanmartean la Dinamo

Lucian Sanmartean vrea sa-si continue cariera in fotbal. La 37 de ani, isi propune sa joace din nou in Liga 1.

Dupa informatiile aparute in legatura cu un posibil transfer al mijlocasului la Dinamo, Contra a reactionat in conferinta de presa de astazi. Antrenorul 'cainilor' spune ca aducerea lui Sanmartean nu e o prioritate pentru club.

"Nu s-a retras Sanmartean? E prima oara cand aud de varianta asta. Eu credeam ca s-a retras. Nu sunt ironic. Habar nu am unde a jucat, daca s-a antrenat sau nu. E foarte greu sa iei un jucator de 37 de ani si sa-l pun in echipa. Daca ar fi fost in circuit, poate ar fi intrat in discutia noastra. Asa, nu", a spus Contra.