"Nu poti sa-l arunci in lada de gunoi!" SALVARE pentru Golofca! Anuntul a fost facut in direct!

Valeriu Iftime a anuntat in direct la ProX ca vrea sa-i salveze cariera lui Catalin Golofca.

Golofca a fost trimis de Dica in liga a treia, insa cei de la Botosani protesteaza. Valeriu Iftime spera sa incaseze 600.000 de euro de pe urma unui viitor transfer, insa atacantul a ajuns la echipa a doua. Acum vrea sa-i salveze cariera cu o revenire la Botosani din iarna.



"Sunt relatii normale cu Steaua. Sunt trist pentru soarta copilului si a fotbalistului Golofca. L-au pus la zid intr-un mod neortodox. Nu poti sa-l arunci in lada de gunoi, e un fotbalist important pentru mine, am 60% din procente. Eu nu l-am dat la Steaua pentru 400.000 de euro, ci pentru urmatorii 600.000 de euro. Nu e deloc adevarat ca are comportament nesportiv.



Acum nici Golofca nu merge la biblioteca sau la teatru. Sunt debusolat de modul in care a fost tratat. Am vorbit, ma suna des. Voi vorbi cu Becali pentru ca e important sa il repunem in circuit pe baiatul asta. Nu poti sa-l tii la liga a treia. E pacat pentru fotbal, are calitati. A plecat la 26 de ani in fotbalul mare, are un handicap. Eu pot sa-l fac pe Golofca fotbalist 100%.



Poate fi afectat de conflictul MM Stoica - Anamaria Prodan. Poate fi o varianta de luat in seama. Stiu ca Anamaria Prodan l-a sustinut mult pe Golofca, i-a facut mult bine copilului.



Sunt marile greseli care se fac la Steaua. Patronul ia toate deciziile importante, fotbalisti colosali la nivelul Romaniei s-ar putea distra in campionat. Atat timp cat lucrurile se fac pompieristic, Becai face lucrurile diferit atunci cand e nervos.



E mare pacat sa-l tii pe Alibec pe tusa. Nu cred ca il fac pe Alibec om cu amenda sau cu sanctiune morala sau cu datul prin presa", a spus Iftime la Ora exacta in sport.