"Nu pot sa spun eu ce gandeste Dica! Intrebati-l pe el!" Ce a declarat Gigi Becali despre situatia antrenorului Stelei

Gigi Becali a vorbit astazi depre situatia lui Nicolae Dica, cel caruia ii expira contractul in vara viitoare - Dica a refuzat insa momentan sa-si prelungeasca intelegerea cu Steaua.

"Nu este acum cea mai importanta problema de la noi prelungirea contractului. Eu i-am aratat lui Dica faptul ca am incredere in el. L-am intrebat dupa ce ne calificasem cu doua meciuri inainte de finalul jocurilor din grupa noastra, in primavara Europa League, daca vrea sa il prelungeasca. Mi-a spus ca nu are rost sa vorbim atunci. Acum este bine sa il intrebati pe Dica de ce nu a dorit. E problema lui.



Eu v-am mai spus o data ca am mare incredere in el. La varsta lui a facut multe pentru echipa asta ca antrenor. Dar probabil ca asteapta sa vada si el ce se intampla cu Lazio si daca vom castiga campionatul. Nu pot sa spun eu ce gandeste Dica", a declarat Becali pentru Fanatik.