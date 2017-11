"Nu obtinem la timp toate avizele, meciul cu Dinamo se joaca la Brasov!" Sepsi nu se poate muta la Sf Gheorghe

Sepsi OSK a anuntat astazi ca nu poate obtine la timp toate avizele, asa ca ultimele meciuri din acest an se vor juca tot la Brasov.

"Sepsi OSK aduce la cunostinta suporterilor si iubitorilor de fotbal ca meciurile cu Dinamo Bucuresti (4 decembrie) si cu CSM Politehnica Iasi (11 decembrie) nu se vor disputa pe stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, deoarece nu vom obtine in timp util toate avizele necesare omologarii stadionului. Am facut tot posibilul ca in cel mai scurt timp Sepsi OSK sa-si poata disputa meciurile de acasa pe stadionul din Sfantu Gheorghe, dar sunt lucruri care nu depind doar de noi. Clubul nostru le multumeste suporterilor pentru sprijin, intelegere si rabdare", a precizat gruparea nou-promovata, pe Facebook.

Clubul a luat in calcul revenirea la Sfantu Gheorghe si a inceput modernizarea propriei arene dupa ce, la 15 octombrie, meciul cu Astra Giurgiu, din etapa a XIV-a a Ligii I, a fost perturbat de probleme cu instalatia de nocturna.

Partida a fost intrerupta in prima repriza aproape un sfert de ora dupa ce nocturna de la stadionul din Brasov a cedat, iar repriza a doua a inceput cu o intarziere de opt minute, tot din cauza problemelor nocturnei. Dupa ce intalnirea s-a incheiat cu 0-0, Astra Giurgiu a sperat sa castige meciul la masa verde, considerand ca partida nu mai trebuie reluata dupa problemele instalatiei de iluminat. Dar Comisia de disciplina a FRF a respins sesizarea clubului din Giurgiu.