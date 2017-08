"Nu o sa joace niciodata in fata lui Balasa" Noul fundas transferat de Becali, criticat: "Eu nu l-as fi propus la Steaua"

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Steaua l-a tranferat pe Planici, un fundas central de 25 de ani de la FK Vojvodina. Acesta va veni sa completeze cuplul Balasa - Larie, insa Florin Iacob, impresarul care il stie pe fundas, spune ca nu poate juca in fata lui Balasa niciodata.

Mai mult, Planici nu e sigur de postul de titular, fiind la egalitate cu Larie ca valoare.

"Nu e mai valoros decat Balasa, probabil e cu Larie acolo. Are avantajul inaltimii, are 1,91 metri inaltime. Are numai 25 de ani, poate progresa, vine totusi de la un nivel inalt, din campionatul Serbiei. Balasa va fi in echipa nationala, Larie va avea de luptat pentru postul lui.

Eu il stiam pe Planici dar nu ma gandeam sa il propun Stelei. Atat valoreaza, 300 de mii de euro, asta e pretul. Cred ca era prea tanar si de aceea nu l-a pastrat in echipa Steaua Rosie Belgrad, avea doar 22 de ani si nu aveau timp sa il creasca", a spue Florin Iacob, impresar de jucatori, la Digi.