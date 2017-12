"Nu ne punem in genunchi sa ne cerem scuze! Alibec trebuie sa-si rezolve problemele de sanatate!" Cum poate prinde Alibec un transfer de milioane in strainatate

Situatia lui Alibec la Steaua ramane una incerta.

Helmuth Duckadam felicita strategia de transferuri din ultimele 2 sezoane - au fost adusi mai multi jucatori tineri, de perspectiva, pe care Becali spera sa obtina sume importante in viitor. Duckadam nu crede ca lipsa de experienta a acestora va fi o problema.

"Morutan este un jucator care ne va fi foarte util de la anul. Este o strategie foarte buna. Avem si jucatori cu experienta, Teixeira, Budescu, Pintilii. Coman si Tanase jucau si acum 2 ani la Viitorul, nu vad niciun fel de problema" a spus Helmuth Duckadam la Pro X.

Duckadam crede ca relatia dintre Nicolae Dica si Denis Alibec va fi refacuta: "Cu siguranta pentru ca au nevoie unul de celalalt, imi pare rau ca s-a ajuns unde s-a ajuns. Sigur ca o vina are si Alibec pentru ca nu si-a tratat cu bine acea accidentare. Acum nu ne punem in genunchi sa ne cerem scuze, cu totii gresim. Ideea e ca el trebuie sa isi rezolve problemele de sanatate si sa faca o pregatire buna alaturi de echipa, apoi sa joace in playoff pentru a prinde un transfer in strainatate" a mai spus Duckadam.

Acesta a glumit cand a fost intrebat pe cine isi doreste in playoff: "Cu siguranta Botosani, doar sa-i facem in ciuda lui Muresan care nu si-i doreste. Glumesc. Va fi o lupta stransa si indiferent cine va fi in playoff va fi o lupta stransa" a mai spus presedintele de imagine al Stelei, cel care crede ca transferul lui Baluta se poate face: "Depinde de ce vrea jucatorul. Nu-i va fi usor daca vine la Steaua, aici este o concurenta foarte mare".