"Nu ne intereseaza lupta la titlu" Craiova a scos deja CFR-ul din lupta pentru titlu si urmeaza meciurile cu Viitorul si Steaua

Craiova a castigat cu 3-0 la Cluj.

Craiova obtine cea mai mare victorie in deplasare dupa ce a promovat in Liga I, castigand cu 3-0 la Cluj.

"Daca nu suntem multumiti, dispare visul. Am reusit multe in campionat si in play off la fel. Sunt multe meciuri etalon dar e bine ca am reusit dupa un meci nereusit si dupa doua zile, am fost programati de doua zile, am reusit sa ne refacem dupa meciul de cupa, sa ne reculegem mental.

E si o revansa pentru ca in tur am pierdut acasa cu 4-1. Am fost atat de dezamagit cand mi-au strigat demisia ca nu pot sa ma gandesc. Imi fac meseria si ma bucur de victorie, o fac pentru jucatori. Nu ne intereseaza lupta la titlu, vrem sa adunam puncte, important e returul cu Voluntari si sa ajungem in finala Cupei. Sa fim ce-am fost si mai mult decat atat.", a spus Multescu dupa meci.