"Nu mai sunt sigur de titlu!" Becali schimba discursul si il lauda pe Super Dan: "E antrenor!" 

Steaua 4-0 Juventus / Gigi Becali a schimbat complet discursul dupa victoria Stelei cu Juventus.

Steaua e la 5 puncte in spatele celor de la CFR, iar Becali nu mai e convins ca echipa sa poate cuceri titlul. Daca nu va lua titlul, Dica nu va mai continua la Steaua.

"Vazusem un alt tip de CFR. Dan Petrescu a reglat echipa, am vazut o echipa foarte solida, care nu poate primi gol. Am vaut o echipa foarte puternica. Pana acum eram foarte sigur de titlu, acum nu mai sunt, e o echipa puternica, au un antrenor care stie sa puna la punct lucrurile. Ce depinde de mine voi face, mai aduc doi-trei jucatori valorosi. Acum depinde de Dica si de jucatori. Sa demonstreze, avem meci direct acasa si acolo sa-si demonstreze valoarea. Atunci voi spune, da, dom'le, noi vom fi campioni. Coman azi a rezolvat meciul, trei goluri a rezolvat, este mare fotbalist, nu are inca puterea aia, dar s-a lasat de fumat, merge cu Tanase la sala... Nu credeam ca un copil de 19 ani ca Dennis Man poate fi atat de precis, este principalul jucator al echipei, este cel mai bun sportiv de 19 ani al Stelei", a declarat Becali la Digisport.

Becali a vorbit si despre Constantin Budescu, dar si despre Denis Alibec. "Foarte bine ca i-a iesit lui Budescu, dar cornerele trebuie eficientizate. Eram foarte nelinistit. Imi era frica de ghinion, nu se punea problema de valoare. La 4-0 ce poti sa spui? Alibec trebuie sa-si revina, daca nu, Steaua nu mai sta dupa el. Steaua nu are obiective in functie de jucatori El trebuie sa faca ceva ca sa isi revina. Trebuie sa traga tare de el si va fi jucatorul care a fost. Nu poate sta Steaua intr-un jucator''.