"Nu mai pot, atat de mult ma afecteaza!" :)) Ce a spus Tucudean cand a fost intrebat despre transferul la CFR

Tucudean este pe lista celor de la CFR Cluj pentru un transfer in iarna.

George Tucudean si Bogdan Taru au fost jucatorii celor de la Viitorul prezenti la conferinta de presa a echipei de dinaintea derby-ului de sambata contra celor de la CSU Craiova. Una dintre primele intrebari pentru atacantul Viitorului a fost daca este afectat de zvonurile ca CFR Cluj doreste sa-l transfere din iarna. Tucudean a raspuns cu o gluma: "Nu mai pot, atat de mult ma afecteaza" a spus Tucudean razand.

"Ma bucur ca cei de la CFR au interes pentru mine, este si datorita mie pentru ca am muncit mult, anul acesta a fost unul foarte bun pentru mine. In acest moment sunt sub contract cu Viitorul, nu am ce sa spun mai multe. Eu imi fac treaba, joc aici, si daca va veni o oferta foarte buna pentru mine si pentru club, cine stie? Poate o sa-mi dea drumul sa plec.



Mai am 1 si jumatate contract, din iarna. Mai sunt 3 meciuri, nu vreau sa mai comentez" a spus George Tucudean intr-o conferinta de presa de astazi.