Nu mai e jucator de 3 milioane de euro :) Craiova i-a schimbat contractul dupa meciul cu Dinamo: cat costa acum Baluta si ce sanse are sa mai ajunga la FCSB

CS U Craiova nu este dispusa sa renunte asa usor la "perla Baniei".

Alexandru Baluta este curtat intens de Steaua, insa sansele ca jucatorul sa mai ajunga sub comanda lui Dica sunt egale cu zero de acum.

Conducerea clubului oltean i-a marit clauza de reziliere astfel ca doar un club din strainatate se mai poate apropia de Baluta. Potrivit Gazetei, Craiova i-a marit clauza de reziliere lui Baluta de la 3 la 6,5 milioane de euro. Conform sursei citate, pentru a accepta aceasta modificare Baluta s-a ales cu 10% in plus la salariu. Alexandru Baluta mai are contract cu CS U Craiova pana in 2021.

"Sunt jucator de 3 milioane, bineinteles. Atat scrie in contract. Nu comentez despre o posibila oferta", declara Baluta, aseara, dupa meciul cu Dinamo.