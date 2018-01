"Nu mai e bizon, e cerb! Acum e slim fit!" :)) Transformarea lui Gnohere la Steaua! Becali a dezvaluit cum s-a schimbat atacantul francez

Golgheterul Stelei in prima parte a sezonului isi schimba porecla :)

Cu 16 goluri in 26 de partide in prima parte a sezonului, Eddy Gnohere a reusit sa impresioneze sub comanda lui Nicolae Dica, ajutand echipa decisiv la calificarea in primavara Europa League si in lupta pentru titlu cu CFR Cluj. Asta desi a fost rezerva in multe partide.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a dezvaluit ca impactul pe care l-a avut Gnohere in toamna s-a datorat si schimbarii fizice pe care a avut-o atacantul de 29 de ani. Din sezonul 2010/2011 nu mai avusese Gnohere un raport atat de bun de goluri pe minute jucate.

"Bizonul nu mai e bizon, e cerb. El avea picioarele groase. Acum a devenit cerb. Sa va uitati ce picioare are! Mi-a spus MM ca e slim fit, ca a transformat toata grasimea in masa musculara" a declarat Gigi Becali la Pro X.