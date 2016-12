"Nu ma asteptam sa-i batem asa rau!" Mesajul lui Mutu pentru Andone dupa 4-1 cu Steaua

Dinamo 4-1 Steaua / Dinamo si-a invins categoric marea rivala in prima mansa din semifinalele Cupei Ligii.

Adrian Mutu, directorul general al lui Dinamo, i-a felicitat pe jucatori la finalul victoriei la scor in fata Stelei si i-a transmis lui Ioan Andone ca postul sau este sigur dupa acest succes. Mutu a dezvaluit ca ii va felicita pe jucatori in vestiar pentru acest ultim meci din 2016.

"Nu ma asteptam, imi doream. Ma bucur ca am marcat 4 goluri si am castigat in urma unui joc foarte frumos. Baietii au trecut peste esecul de la Medias. Era un meci foarte important pentru noi fiind si ultimul meci din acest an.



Isi consolideaza pozitia de antrenor, este normal dupa asemenea victorii. Important este ca echipa sa castige, sa isi indeplineasca obiectivele. O sa trec (in vestiar) sa stie ca sunt acolo, langa ei, sa-i felicit pentru ca au jucat atat de bine.



Sper ca baietii sa se intoarca din vacanta si sa urcam cat mai mult in campionat si continuam sa castigam" a spus Adrian Mutu.

"A fost un meci greu pentru noi pentru ca nu avem constanta, nu avem meciuri bune legate. Nu inseamna ca ne-am calificat pentru ca am marcat 4 goluri. Acum avem vacanta.



Este un sentiment foarte frumos cand castigi, cand dai gol. Importanta este constanta, sa jucam spectaculos. A fost un meci bun pentru noi. Aveam nevoie de gol" a spus Dorin Rotariu la Dolce Sport.