"Nu ma asteptam la 3 infrangeri in primele 6 meciuri" Contra, demoralizat dupa dezastrul de la Iasi

Dinamo a fost invinsa de Iasi dupa ce a condus cu 1-0 pana in minutul 80. Iesenii au marcat doua goluri, in min 80 si 94, dupa ce au mai ratat cel putin 4 ocazii uriase de a inscrie, scorul final fiind 2-1.

Trupa lui Contra ramane la 4 puncte de liderii Botosani si CFR, clujenii putand ajunge la 7 daca o bat pe Sepsi luni.

"Nu imi explic aceasta cadere dupa eliminarea lui Nedelcearu. Nu se poate sa nu avem putin de minte, trebuie sa stii cand e bun un punct si cand trebuie sa nu pierzi. Iasiul a demonstrat si cu CFR si cu FCSB ca daca ii lasi iti pun probleme. Noi i-am lasat sa ne puna probleme.

Am aratat foarte prost in ultimele 30 de minute. Nu e posibil sa faci asemenea greseli. Nu ma asteptam sa avem 3 infrangeri in primele 6 meciuri, dar pierdem inexplicabil. Nedelcearu ia rosu aiurea, apoi pe final suntem toti in careu si ne dau gol pe contraatac, luft Katsikas, luft Hanca... asta e. Azi am pierdut 1 punct, cel putin...", a spus Contra dupa meci.