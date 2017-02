"Nu m-a pus nimeni la zid! Merit mai multa apreciere!" Ce spune Talpan despre mitingul fanilor Stelei

Talpan a anuntat ca va continua lupta pentru marca Steaua cu Gigi Becali.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a declarat, joi seara, dupa ce Corpul de Control si Inspectie al MApN a finalizat verificarile cu privire la modul in care a fost gestionata situatia generata de revenirea in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) a marcii Steaua Bucuresti si nu a identificat situatii de obstructionare a activitatii sale, ca nu a fost "pus la zid" de nimeni si considera ca merita mai multa apreciere.

"Nu se pune problema ca am primit bobârnace, cine ma critica nu apreciaza munca mea. Eu le multumesc marilor sportivi care m-au apreciat, care au luptat pentru acest club. Zic ca sunt sustinut si sunt convins ca voi reusi sa-mi fac treaba acolo. Nu vreau sa vorbesc despre mitingul FC Steaua, nu ma intereseaza, stiu ca trebuie sa apar acest brand si voi depune toate eforturile pentru a-l pastra. Nu vorbesc de raportul de control, nu m-a pus nimeni la zid, am muncit acolo, merit mai multa apreciere", a declarat Talpan, prezent la licitatia marcii Otelul Galati.

Corpul de Control si Inspectie al MApN a finalizat verificarile dispuse de ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cu privire la modul in care a fost gestionata situatia generata de revenirea in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) a marcii Steaua Bucuresti. Raportul nu a identificat situatii de obstructionare a activitatii juristului CSA, Florin Talpan, in indeplinirea atributiilor de serviciu, asa cum s-a plâns el.

Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cere reorganizarea structurii de informare si relatii publice a CSA Steaua, pentru o mai buna comunicare.

in rest, Corpul de Control al ministrului a ajuns la concluzia ca toate demersurile de valorificare a marcii si de recuperare a prejudiciului au fost in concordanta cu obligatiile legale, iar decizia CSA Steaua de a infiinta o echipa de fotbal a fost de asemenea legala si justificata.

In urma cu o luna, juristul CSA Steaua, Florin Talpan, l-a acuzat pe comandantul interimar al CSA Steaua, Cristian Petrea, de neindeplinirea atributiilor de serviciu, de actiune contrar intereselor statului român si ale Armatei Române si de savârsirea infractiunii de abuz in serviciu, pentru ca se opune punerii in aplicare a deciziei Curtii de Apel in litigiul cu FC Steaua, prin refuzul de a semna notificarile catre FRF, LPF si ONRC.

La 21 decembrie 2016, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).

CSA Steaua a depus si o cerere de chemare in instanta a clubului detinut de Gigi Becali, prin care solicita recuperarea prejudiciului de 36,8 milioane de euro din folosirea marcii in perioada 2004-2014.

La 12 decembrie, CSA Steaua anunta infiintarea unei echipe de fotbal la nivel de seniori si inscrierea acesteia in liga a IV-a, incepând cu sezonul competitional 2017-2018.