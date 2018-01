Nu l-a convins pe Petrescu: primul jucator care pleaca de la CFR! Anunt OFICIAL al clujenilor

CFR Cluj a renuntat la primul jucator din aceasta iarna.

Mijlocasul Thierry Moutinho a fost imprumutat la Cultural Leonesa, echipa din liga a doua spaniola.



"Clubul CFR 1907 Cluj a ajuns la un acord cu formația spaniolă Cultural Leonesa pentru împrumutul mijlocașului Thierry Moutinho Rua. Mult succes la noua echipă, Thierry!", a fost anuntul postat de CFR Cluj pe site-ul oficial.

Moutinho a fost adus in vara de CFR Cluj si parea ca are un loc asigurat in lotul ardelenilor. A jucat in 10 partide, noua de campionat si una de Cupa, insa nu a fost suficient pentru a-l convinge pe Dan Petrescu.