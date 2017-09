"Nu joaca absolut nimic, nici nu poate sa fuga!" Dinamovistul DISTRUS dupa derby-ul cu Steaua

Nu doar Mutu s-a luat de Bokila dupa infrangerea din derby!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Timis in teren in minutul 58 in locul lui Hanca, Bokila a suparat pe toata lumea. Fostul international Basarab Panduru a comentat si el dur prestatia fotbalistului congolez in cele 35 de minute pe care le-a petrecut in teren.

"Bokila n-a jucat nimic, e umbra jucatorului care a fost in trecut pe la noi. Nu joaca absolut nimic, nu poate sa fuga in primul rand. Totul la el este o poezie, o veselie. Cand intra in posesia mingii, n-are nicio treaba!", a spus Panduru la Telekom Sport.