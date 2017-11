"Nu ii iese nimic lui Alibec! Steaua nu sta intr-un jucator. Steaua nu sta nici in 10 milioane!" Becali, inca un semnal de alarma pentru Alibec

FCSB a invins-o cu 2-1 pe Chiajna si a urcat din nou pe primul loc in Liga 1.

La finalul meciului, Gigi Becali a tras inca un semnal de alarma pentru Denis Alibec.

Alibec a fost rezerva si a intrat in teren in minutul 78, cand i-a luat locul lui Gnohere. Francezul a marcat golul decisiv, de 2-1.

"Mingea a fost numai la noi in seara asta. E diferenta mare de valoare."

"Alibec? Nu ii iese nimic. Asta pentru ca Dumnezeu nu te ajuta cand esti numai pentru tine. El a venit in forta, ca e puternic, ca pe mine ma scoti... S-a crezut tare. Si iata ca nu a fost asa tare."

"Gnohere a facut un gest frumos la gol, ca s-a dus sa il imbratiseze pe Alibec. Noi am fost langa el tot timpul. Echipa e langa el, dupa ce a plans atunci. E bine ca exista dragostea asta in echipa, ca si suporterii din galerie sunt alaturi de el."

"Numai ca totul depinde de el, uite ca deocamdata nu ii iese. Si a avut-o si in seara asta de doua, trei ori", a spus Becali.

Patronul Stelei a schimbat putin tonul atunci cand a fost intrebat daca "e greu ca Ghonere sa isi mai piarda locul in echipa."

"Pai, cum sa isi piarda locul in echipa? Ce, el nu e jucatorul nostru? De ce sa fie scos? Steaua nu sta niciodata in loc pentru un jucator."

"Eu niciodata nu am facut asa concesii pentru un jucator cum am facut pentru Alibec."

"Steaua nu sta nici in 10 milioane de euro. Steaua are milioane, pentru ca il are pe Becali."