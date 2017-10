"Nu e playboy-ul lumii, nu e barbatul fatal!" Botosani face OFERTA pentru Golofca! Ce spune de transfer

Oaia neagra a stelistilor Golofca a jucat azi in liga a 3-a si a dat gol. "Nu-i un derbedeu si-o sa-l iau inapoi" - spune Iftime de la Botosani.

Golofca a jucat la Voluntari inaintea lui Budescu, Man si Tanase. Golofca a marcat pentru echipa a doua a stelistilor, in liga a 3-a, la egalul, 4-4 cu Voluntari. Becali si Dica il pot ierta dupa iesirile in club. Din liga a 3-a, Golofca vrea sa joace saptamana viitoare in Europa. Liderii grupei, stelistii au meci in Israel, joi, de 8 seara, la PRO TV.

"Golofca nu-i deloc un derbedeu. E un pacat mare pentru domnul Becali ca loveste atat de tare in Golofca. Nu-i nicidecum playboy-ul lumii, barbatul fatal. E un tip care e chiar cuminte. Cu sigurata, l-as vrea inapoi. Sigur ca nu poate sa vina mai devreme de finalul anului. E greu sa te impui la Steaua. Acolo te impune proprietarul, nu jocul", a spus Iftime.