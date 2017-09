"Nu e normal ce face Petrescu!" Dica, deranjat de afirmatiile rivalului sau! Ce a declarat Super Dan

Dan Petrescu a declarat ieri ca Steaua are lot de finala Europa League.

"Steaua se poate califica in finala Europa League si poate chiar s-o castige!", a spus ieri Dan Petrescu, dupa victoria rivalilor sai din cu Lugano.

Dica spune ca este doar modul lui Petrescu de a pune presiune pe stelisti si ii cere adversarului sau sa nu mai faca astfel de comentarii.

"Sa aruncam cu vorbe e usor. Cred ca daca era dansul antrenor la Steaua nu spunea ca va ajunge in finala Europa League. E usor sa arunci cu vorbele si sa pui presiune. Eu spun ca vom munci si vom incerca sa ajungem cat mai sus in aceasta competitie. Deocamdata, sa ajungem in primavara europeana. Ei joaca cu Juventus, care e pe ultimul loc, si spun ca au cel mai greu meci din lume", a declarat Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.