"Nu e nimic adevarat! Anamaria Prodan ABEREAZA". Prima reactie a lui Baluta dupa discutiile pe seama unui transfer la Steaua

Alexandru Baluta neaga interesul pentru un transfer la Steaua, dupa ce Anamaria Prodan Reghecampf a spus in aceasta dimineata: "Totul se rezolva in cateva minute, Baluta va deveni jucatorul Stelei daca Rotaru accepta oferta".

Fotbalistul Universitatii Craiova a reactionat intr-un interviu acordat Mediafax dupa zvonul ca si-a dat acordul pentru o mutare la Steaua. Acesta spune ca "Anamaria Prodan abereaza".

"Nu e nimic adevarat, Anamaria Prodan abereaza! Acum nu pot sa va spun mai multe, pentru ca nu am acceptul clubului", a spus Baluta, citat de Mediafax.

In aceasta dimineata, Digisport a publicat o declaratie a Anamariei Prodan-Reghecampf, care a spus: "Eu spun mereu adevarul. Am vorbit cu patronul Stelei si vrea sa dea pe loc doua milioane de euro pe Baluta. I-am transmis domnului Baluta oferta. Totul se rezolva in cateva minute, iar Baluta va deveni jucatorul Stelei, cu o conditie: daca patronul Craiovei accepta oferta".