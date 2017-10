"Nu e niciun secret la mijloc, a fost o seara fantastica!" Gnohere i-a multumit lui Budescu dupa cele 3 goluri cu Timisoara: "A fost formidabil!"

Steaua a invins-o cu 7-0 pe ACS Poli Timisoara si s-a apropiat la 1 punct de liderul CFR Cluj.

Harlem Gnohere este omul momentului la Steaua! Dupa dubla care a adus victoria in Israel, Gnohere a reusit un hattrick in partida cu Timisoara.

”E foarte placut sa marchezi de trei ori, este o seara fantastica. Nu e niciun secret la mijloc, imi vad doar de treaba, muncesc foarte mult si ma bucur ca lucrurile stau foarte bine si pentru mine si pentru echipa. E bine ca am putut marca de trei ori" a spus Gnohere pentru Digi Sport. El a vorbit si despre Alibec dupa meci: "Prefer sa-l intrebati pe antrenor despre situatia lui Alibec și mai ales despre momentul in care va reveni acesta. Ce pot sa va spun eu este ca Alibec este un fotbalist foarte important pentru grup. Noi suntem alaturi de el, il sprijinim neconditionat, la fel ca pe orice alt jucator”.

"Am vorbit cu Dica inaintea meciului de la Beer Sheva si am inteles ca a avut dreptate cand mi-a spus ca nu voi fi in primul 11 in acel meci. Am luat meciul cu Timisoara in serios, am inscris repede. Budescu a jucat foarte bine, a fost formidabil! Speram sa avem cat mai multe meciuri de acest fel. Ne asteapta un meci greu cu CSU Craiova. Ne asteapta un stadion vulcanic si un meci extrem de dificil. Noi suntem principalul pericol daca nu vom lua meciul in serios" a mai spus atacantul Stelei, la Telekom TV.