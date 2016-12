Nu e Lung drumul pana in Belgia. Dupa Stanciu si Chipciu, belgienii vor si alti romani. Pe cine au pus ochii

Daum poate sta mai mult prin Belgia la anul. Cu treaba: ca sa-i urmareasca pe romani! Langa Chipciu si Stanciu pot ajunge in aceasta iarna Rotariu si Lung. Sunt doriti de rivala lui Anderlecht, FC Bruges!

Portarul Astrei, Silviu Lung ar putea ajunge in Belgia inaintea Astrei, care va juca in februarie cu Genk, in Europa League! Liderul Belgiei, Bruges il vrea pe Lung, dar si pe dinamovistul Rotariu. Astra cere un milion de euro pe Lung!

"Sunt indiferent la ceea ce se intampla, pentru ca eu ma asteptam la mult mai mult. Daca nu pierdeam niciun jucator, ne bateam, treceam si de Genk", spune cu dezamagire Marius Sumudica.

Tot in Belgia poate ajunge si un alt portar al nationalei. Pantilimon e rezerva la Watford si poate deveni coleg cu Stanciu si Chipciu la Anderlecht! Si Tucudean a dat goluri in Belgia.

"Ma bucur ca sunt romani in campionate straine si ca joaca destul de bine, au rezultate si sunt remarcati de cei de acolo", spune si George Tucudean.